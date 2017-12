La presse espagnole annonce depuis plusieurs jours l’arrivée à venir de Kepa (23 ans) au Real Madrid. Interrogé ce vendredi en conférence de presse, le coach merengue Zinedine Zidane a réagi à la rumeur, sans trop en dire.

« Kepa est un bon gardien, mais ce n’est pas un de mes joueurs. J’ai Keylor et Kiko. On verra au mercato ce qui se passera. (...) Pour l’instant, nous n’en avons pas parlé, je n’ai rien demandé. Ce n’est pas le moment. On verra quand le mercato sera ouvert », a-t-il lancé.