L’histoire d’amour entre Zinédine Zidane et le Real Madrid continue de plus belle. L’entraîneur français des Merengues a prolongé son bail jusqu’en 2020 et a confirmé cette information lors de la conférence de presse d’avant-match de Supercoupe d’Espagne qui se disputera dimanche face au FC Barcelone.

« Oui, je suis heureux. Mais cela ne veut pas dire grand chose. Je peux signer 10 ans, 20 ans, mais au final je sais où je suis. Je vis au jour le jour et je ne vais jamais me plaindre. Je suis très heureux de la confiance que l’on m’apporte. Les objectifs restent les mêmes : gagner tous les matches et le plus de titres possible. Nous avons toujours un très bon esprit et nous nous amusons. Nous somme unis », a lâché le Ballon d’or 1998, double tenant du titre de la Ligue des Champions en tant que coach.