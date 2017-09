Interrogé en conférence de presse, Zinedine Zidane a évoqué son avenir au Real Madrid, alors qu’une prolongation de contrat était dans l’air ces dernières semaines.

« Je me sens bien ici. Pour ma prolongation, tout est réglé », a révélé le technicien merengue, sans donner plus de détails. « Je ne vois pas plus loin que ce que je fais au quotidien. C’est difficile, c’est compliqué », a-t-il conclu. L’histoire d’amour continue donc !