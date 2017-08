Le Real Madrid a remporté la phase aller de la Supercoupe d’Espagne (1-3) sur la pelouse du FC Barcelone. Une nette victoire entachée d’une polémique. Entré en jeu à la 58e minute, Cristiano Ronaldo marque d’une délicieuse frappe en lucarne avant d’enlever son maillot en guise de célébration. Carton jaune. Deux minutes plus tard, le Portugais tombe dans la surface de réparation. Second jaune pour simulation et donc carton rouge. Ronaldo est suspendu pour le match retour.

En conférence de presse d’après match, Zinédine Zidane est revenu sur l’incident. Sans trop s’en prendre à l’arbitre, il regrette l’incident : « Comme d’habitude, je ne vais pas interférer dans le travail de l’arbitre. On a fait un bon match mais ce qui me gêne le plus, c’est l’expulsion de Cristiano. Sans doute qu’il n’y a pas penalty. Mais le carton jaune est un peu dur. Nous ne pouvons plus changer les choses maintenant. Nous serons prêts pour mercredi (jour du match retour). »