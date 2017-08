Dimanche soir, face à Valence, le Real Madrid n’a pas pu faire mieux qu’un match nul 2-2. Karim Benzema a été particulièrement maladroit devant les buts adverses, manquant de nombreuses occasions. Ce qui lui a valu beaucoup de critiques en Espagne, mais Zinedine Zidane a tenu à le défendre en conférence de presse.

« Il doit continuer de travailler. Le plus difficile, c’est d’avoir des occasions. Aujourd’hui il n’a pas pu marquer mais il a beaucoup travaillé et on ne peut rien reprocher à un joueur qui rate des buts. Mais pour lui ce sera difficile d’avoir le sourire », a confié l’entraîneur français.