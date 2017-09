Karim Benzema ne tarit pas d’éloges au sujet de Zinedine Zidane. L’attaquant du Real Madrid a de nouveau dit hier lors de la Tango League, organisée par son équipementier Adidas, tout le bien qu’il pensait de lui. « Zidane, c’est un exemple de réussite pour tout le monde. Que ce soit en tant que joueur de foot ou en tant qu’entraîneur. C’est l’exemple (...) Il m’apporte beaucoup de confiance en moi, même si j’en ai déjà beaucoup. Il est calme et il sait me donner les bons conseils ».

Interrogé par beIN Sports, Zizou a confié à parler notamment de KB9 et de ses autres joueurs. « Je veux que mon équipe joue bien. J’ai des joueurs extraordinaires (...) Sergio Ramos est le leader, Cristiano un extraterrestre et Benzema un talent pur ». Concernant le Portugais, il a évoqué la gestion de cette machine de guerre. « Le convaincre (de moins jouer) a été facile. Il est très intelligent et il se connaît bien. Ces joueurs peuvent croire en moi et je pense que pour le moment ils le font. Cristiano pousse les autres et il est le meilleur ».