Le 1er mars prochain, le Real Madrid recevra le Barça en championnat pour le second Clasico de la saison. Zidane ne retrouvera pas Ernesto Valverde sur le banc adverse mais Quique Setién, l’ancien du Betis. Interrogé en conférence de presse avant le match de ce week-end face au FC Séville (à suivre en live commenté sur Foot Mercato), l’entraîneur de la Casa Blanca se dit navré pour Valverde.

« Je suis désolé pour lui. Ce n’est pas une bonne situation, c’est un entraîneur qui a montré qu’il est très bon. J’ai un énorme respect pour lui. Nous savons que nous sommes dans de grands clubs et rien ne changera. Si nous perdons deux matches, on me critiquera comme ils l’ont fait il y a un mois et demi. Setién ? C’est un Barça qui rivalisera, comme toujours, cela ne changera rien. Ils feront leur travail et nous ferons le nôtre. »