Présent en conférence de presse ce vendredi, à Valdebebas, l’entraîneur du Real Madrid Zinedine Zidane a évoqué les cas Brahim Diaz (20 ans) et Mariano Diaz (26 ans), deux éléments qui jouent très peu cette saison (2 apparitions pour le premier en Liga, aucune pour le second toutes compétitions confondues). À la question de savoir si la porte leur serait ouverte sur le marché en janvier, le technicien madrilène a botté en touche.

« Écoutez, on verra en janvier. Ils ont très peu joué avec Mariano, c’est vrai. C’est la situation telle qu’elle est aujourd’hui. Il peut se passer beaucoup de choses d’ici janvier. On verra à ce moment-là. Ils s’entraînent bien et sont prêts en cas de besoin. C’est le plus important », a confié le coach merengue. Patience donc.