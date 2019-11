Un récent sondage commandé par Marca indiquait que, malgré un début de saison mitigé, les socios du Real Madrid étaient toujours derrière Zinedine Zidane, à l’heure où le nom de José Mourinho commençait à circuler dans les travées du Santiago Bernabeu. Le coach madrilène apprécie.

« J’ai vécu beaucoup de choses ici, on m’a toujours bien traité ici en Espagne, je n’ai rien à dire sur les Espagnols et l’accueil qu’ils m’ont réservé depuis que je suis là, pas seulement dans le milieu du football. J’apprécie ce soutien et je respecte ça énormément, car à l’arrivée, ce sont des gens qui te supportent. Ça me pousse à travailler plus et mieux », a-t-il lâché.