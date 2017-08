Vainqueur de la supercoupe d’Espagne après avoir battu le FC Barcelone à l’aller et au retour (3-1, 2-0), le Real Madrid a clairement été au-dessus des Blaugranas. De quoi donner un grand sourire au coach merengue Zinedine Zidane.

« C’est bien pour commencer la saison, mais nous savons qu’il nous reste beaucoup de chemin. La Liga va commencer, le plus difficile va commencer. Mais je suis content de ce que nous faisons et de la manière dont nous jouons. (...) Je suis heureux, j’aime ce que je fais, et forcément, gagner sept titres avec ces joueurs, c’est fabuleux », a-t-il déclaré en conférence de presse.