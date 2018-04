Interrogé en conférence de presse ce mardi, à la veille de Real Madrid-Bayern Munich (1/2 finale retour de Ligue des Champions), Zinedine Zidane n’a pas manqué de saluer les prestations récentes de son latéral gauche brésilien Marcelo. Mais pas que.

« Marcelo est assurément l’un des plus doués que j’ai connus ici. Pas besoin que je le dise, tout le monde voit ce qu’il est capable de faire avec le ballon, ce qu’il apporte à l’équipe, le joueur qu’il est, depuis 10 ans dans ce club. Il a contribué à écrire l’histoire de ce grand club. Comme personne, dans le groupe, il est joyeux et important pour le groupe. C’est bon d’avoir Marcelo comme joueur et comme personne », a-t-il lancé. L’Auriverde appréciera.