De retour à Paris et au Stade de France ce soir pour voir ses coéquipiers disputer la finale de la Coupe de France face aux Herbiers, Neymar reste concerné par les rumeurs au sujet de son avenir puisque la presse espagnole continue d’évoquer un possible transfert au Real Madrid l’été prochain.

Interrogé en conférence de presse, l’entraîneur merengue, Zinedine Zidane, a été interrogé sur le cas du Brésilien et une possible collaboration. « Ce n’est pas mon joueur. Je ne veux pas entrer là-dedans. Je me soucie seulement de bien terminer la saison », a répondu un Zizou toujours aussi réfractaire à répondre aux rumeurs de transfert.