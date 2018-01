Ce week-end, lors de la démonstration du Real Madrid face au Deportivo La Corogne (7-1, 20e journée de Liga), le public du Santiago Bernabeu a réservé un accueil bruyant à Karim Benzema, qui revenait tout juste de blessure après un mois d’absence. L’attaquant français, sifflé par une partie des socios madrilènes, a vu Zinedine Zidane revenir sur cet incident ce mardi en conférence de presse. Et sans surprise, l’entraîneur merengue a défendu corps et âme son n° 9.

« Est-ce que j’ai été blessé par les sifflets contre Karim Benzema ? Oui. Ça fait un mois qu’il n’est pas là. Il se prépare, il veut revenir, être avec l’équipe. La seule chose qu’il aime, c’est être sur le terrain, jouer. Alors ce n’est pas agréable d’être sifflé », a-t-il lancé, réaffirmant son envie de défendre ses joueurs contre vents et marées. « Quand je dis protéger les joueurs, ce sont tous les joueurs, pas que Karim. Karim a été sifflé ce week-end. On a besoin de tous les supporters avec nous. Je ne vais pas commenter ce que disent les gens, ils payent leur place, ils font ce qu’ils veulent. Mais on a simplement besoin de soutien pendant 90 minutes. Après, une fois le match terminé, peu importe. C’est le message que j’ai envie de transmettre. Il sera bien là demain », a-t-il conclu.