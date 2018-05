Zinedine Zidane était présent en conférence de presse d’avant Clasico samedi après-midi. L’entraîneur tricolore a notamment été interrogé sur toutes les polémiques arbitrales qui ont eu lieu suite aux rencontres contre la Juventus et le Bayern notamment, où des critiques évoquant un arbitrage favorable aux Merengues ont éclaté un peu partout en Europe.

« Je ne vais pas jouer à ce jeu. Tout est faux. On méritait d’être dans cette finale. On a gagné avec des difficultés, comme c’est souvent le cas, mais on ne peut pas minimiser ce qu’on a fait en parlant des arbitres. Nous savons ce que nous avons fait, et c’est ce qui est important », a lancé le Français.