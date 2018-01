Le 30 décembre, le Real Madrid a annoncé que Karim Benzema était blessé aux ischio-jambiers de la jambe droite. L’international tricolore sera absent entre deux et trois semaines. Le lendemain, AS a révélé que l’ancien joueur de l’OL s’était blessé lors de ses vacances à Dubaï et non lors du Clasico.

En conférence de presse ce mercredi, Zinedine Zidane a confié à ce sujet. Au sujet de la blessure de KB9, il a confié : « Je suis au courant de la blessure de Benzema après le Clasico. J’ai confiance en mon joueur. La seule chose est que, comme toutjours, je n’aime pas voir un joueur se blesser.C’était après le match, pas avant. C’est tout. Au final, il a été en vacances et ce n’était pas toujours bon. Benzema a souffert après le match. Puis il a fait des tests et nous avons su ce qu’il avait ». Puis il a donné sa version suite aux révélations concernant la blessure du Français pendant ses congés. « Je crois que Benzema est parti en vacances en étant déjà blessé ».