Le Real Madrid s’est rassuré cet après-midi, humiliant le Deportivo sur le lourd score de 7-1. Des joueurs comme Gareth Bale ou Cristiano Ronaldo se sont ainsi relancés, et Zinedine Zidane avait le sourire à la fin du match en conférence de presse.

« Un très bon match, très positif pour nous. Après ce qui s’est passé, on peut être content. Malgré le 0-1 on a continué à penser de façon positive. L’équipe en avait besoin (de cette victoire, NDLR). On a inversé la tendance. Je suis content pour les joueurs », a indiqué l’entraîneur du Real Madrid.