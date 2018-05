Âgés respectivement de 19 et 21 ans, Achraf Hakimi, Dani Ceballos et Borja Mayoral sont de grands espoirs du Real Madrid qui jouent peu. Mais pour Zinedine Zidane, les trois Merengues n’ont pas perdu leur temps cette saison.

« C’est un mensonge, c’est tout le contraire. Un an passé ici en vaut dix ailleurs. Même en jouant moins, s’entraîner ici n’est pas un an de perdu. Ils ont beaucoup progressé, ils ont eu des minutes de jeu. Chaque joueur espère jouer plus. C’a été une année positive, ils sont encore très jeunes et nous verrons avec eux ce qu’ils auront à faire la saison prochaine. Ils devront jouer entre 20 et 25 matches », a-t-il déclaré en conférence de presse.