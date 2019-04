Zinedine Zidane a connu sa première défaite à la tête du Real Madrid depuis son retour aux affaires. La Casa Blanca s’est inclinée à Valence 2-1 mercredi et voit l’Atlético de Madrid s’éloigner (5 points, ndlr) dans la course à la 2e place. Outre sa situation sportive, le club est en proie aux rumeurs les plus folles concernant le prochain mercato. Interrogé à ce sujet en conférence de presse à la veille de la réception de Eibar (match à suivre en live sur notre site), le coach madrilène a préféré botter en touche.

« La situation de Keylor Navas ? Je ne vais rien dire. Il a un contrat. Nous verrons à la fin de la saison ce qui va arriver. Je l’apprécie beaucoup, comme joueur et comme personne. Marcelo ? Nous verrons. C’est un joueur important, également avec ce qu’il a déjà fait ici. De toutes les manières, je veux le récupérer pour bien finir la saison. C’est la seule préoccupation que j’ai » a assuré Zidane, qui n’a pas pris de décisions non plus sur les potentiels départs cet été. « Je n’ai pas décidé. Nous avons un mois et demi de compétition. Je me sers de ce que je vois à chaque match. »