Eden Hazard réalisait une sacrée prestation ce soir face au Paris Saint-Germain. Seulement, il a dû quitter le terrain peu après l’heure de jeu après un choc avec Thomas Meunier. La star des Diables Rouges a pris un sacré coup à la cheville droite. S’il a tenté de revenir sur le terrain, il a finalement dû laisser tomber. Après la rencontre en conférence de presse, Zinedine Zidane a donné des nouvelles de son numéro 7.

« Il a fait un match spectaculaire. Je crois qu’il s’est tordu un peu la cheville, je lui ai dit qu’il devait se reposer 3 jours, on verra, j’espère que ce n’est rien, on verra demain. C’est plus qu’un simple coup oui mais j’espère que la torsion a été légère, maintenant je ne peux pas te le dire, il est allé faire des tests là », a ainsi lancé le Français. On en saura plus dans les prochaines heures donc.