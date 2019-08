Annoncé sur le départ depuis le début du mercato, Gareth Bale (30 ans) va finalement rester au Real Madrid. Et le Gallois pourrait bien avoir une carte à jouer cette saison s’il est dans les bonnes dispositions. Présent en conférence de presse, à la veille d’affronter Valladolid à domicile, Zinédine Zidane, l’entraîneur madrilène, est revenu sur la situation de son joueur.

« Il a fait un bon match, mais aussi au niveau défensif (contre le Celta Vigo, victoire 3-1). Il a fait un grand travail. On doit continuer ainsi. Tout le monde sera important. Ce sont des joueurs qui ont de la qualité, qui veulent jouer et je compte sur eux. Ce qui a changé c’est qu’il va rester, explique le coach français devant les médias. Le plus important c’est qu’il veut rester. C’est vrai qu’il y avait beaucoup de choses autour de lui. J’ai dit des choses. C’est un joueur important, il l’a démontré. Maintenant il doit à nouveau démontrer que c’est un joueur important. »

