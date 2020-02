Le Real Madrid s’est imposé 4-1 ce dimanche sur la pelouse d’Osasuna, pour le compte de la 23e journée de Liga. Les Madrilènes avaient pourtant mal commencé puisqu’ils étaient menés 1-0. La réaction de la Casa Blanca a donc plu à Zinedine Zidane, qui a partagé sa satisfaction en conférence de presse d’après-match.

« Aujourd’hui, nous avons dû montrer une réaction après la défaite que nous avons eue (cette semaine contre la Real Sociedad en Coupe du Roi (4-3)). Nous étions sur un terrain très difficile où il n’est pas facile de gagner, nous avons commencé avec des difficultés mais après cinq minutes nous avons égalisé et à partir de ce but, nous avons commencé à mieux jouer », a-t-il déclaré. Avec ce succès, Zinedine Zidane et ses hommes prennent 6 points d’avance sur le FC Barcelone en tête de la Liga. Les Catalans joueront ce soir sur le terrain du Betis Séville.