Interrogé en long et en large en conférence de presse vendredi au sujet de la polémique Gareth Bale, Zinedine Zidane a également été amené à commenter le retour aux affaires de José Mourinho du côté de Tottenham. Et à la question de savoir si, comme le Special One, il pourrait être amené à coacher une autre écurie en Espagne, le technicien du Real Madrid s’est montré on ne peut plus clair.

« En Espagne ? Non. Je n’entraînerai que le Real Madrid. Tu sais, je suis blanc. Ça, tu l’as... ou pas », a lâché le coach tricolore, tout sourire, qui a déjà tout connu du côté de la Casa Blanca, comme joueur et désormais sur le banc de touche.