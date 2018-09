Depuis le 31 mai dernier, Zinedine Zidane n’est plus l’entraîneur du Real Madrid. Le technicien français avait décidé de son propre chef de quitter la Casa Blanca, à la surprise de tous les dirigeants merengues, après avoir remporté trois Ligues des Champions d’affilée. Mais selon Marca, son départ aurait pu avoir lieu bien avant.

En effet, le média espagnol révèle que ZZ voulait partir dès le mois de janvier, après l’élimination de son équipe par Leganés, en quart de finale de Coupe du Roi, se disant épuisé. Ce sont Florentino Pérez et José Ángel Sánchez qui l’ont convaincu de continuer. Mais ils n’ont pas pu le retenir pour une nouvelle saison, et Julen Lopetegui a été choisi pour le remplacer. Ce soir, ce dernier sera sur le banc du Real Madrid, qui reçoit son voisin et rival, l’Atlético de Madrid, pour le compte de la 7e journée de Liga (20:45, à suivre sur notre live commenté).