Le Real Madrid vit une première partie de saison assez compliquée. En effet, les Madrilènes enchaînent les contre-performances et ne pointent qu’à la septième place, quatre points derrière l’éternel rival barcelonais, qu’ils affronteront dimanche (16h15, à suivre sur notre live commenté). Et si le début de saison est délicat, Luis Figo a pointé ce qui n’allait pas dans une interview accordée à DAZN. « C’est une année de transition, c’est normal quand vous perdez l’un des joueurs les plus importants de l’histoire du football qui garantissait de nombreux buts. Madrid a beaucoup gagné et dans le sport, on ne peut pas toujours gagner », déclarait-il au sujet de Cristiano Ronaldo.

Et pour que le Real Madrid relève la tête, Luis Figo a une solution : recruter Eden Hazard. « C’est un grand joueur, l’un des meilleurs du moment et je pense qu’il veut jouer pour le Real Madrid. En plus, c’est l’un des seuls à ne pas être lié par un contrat long (il est engagé avec Chelsea jusqu’en juin 2020, ndlr). Il faut que Florentino Pérez le recrute », a ainsi déclaré l’ancien Ballon d’Or. Suffisant pour pousser le président madrilène à sortir le chéquier cet hiver ou l’été prochain ? Affaire à suivre...