Si le match nul du Real Madrid contre Valence (2-2) le week-end passé a mis en avant la performance de Marco Asensio, il a laissé des traces chez deux autres attaquants, Karim Benzema et Gareth Bale. Les deux compères se sont vus sifflés par le public du stade Santiago Bernabéu. La faute à leur déchet devant le but, particulièrement notable ce soir-là. Dans la presse, Sergio Ramos et Marcelo, les deux capitaines du Real Madrid, ont tenu à justifier cette bronca. As rapporte leurs propos :

« Le public a le droit de tout exiger. C’est normal » a déclaré Marcelo. « Cela s’est toujours passé ainsi au Real. Le public ne changera pas. Ça continuera, explique Ramos. On doit apprendre à vivre avec les sifflets lorsqu’ils arrivent. On doit tout donner. On a tous vécu cette situation. »