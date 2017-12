On ne se rend peut-être pas compte, mais Cristiano Ronaldo vieillit et se rapproche petit à petit de la retraite. Le quintuple Ballon d’Or est âgé de 32 ans, et pense déjà à sa deuxième vie. Et il la des projets ! « Pour le moment, je suis concentré sur le terrain. Je sais que le temps viendra quand je devrai le quitter, mais pour le moment je profite. Ce qui est bien, très bien. Je sais que quand je me retirerai, j’aurais une bonne vue. Par exemple, je veux faire des films ! », a lâché l’international portugais dans AS.

« Ensuite, j’ai mes sociétés : mes hôtels, mes gyms, mon contrat avec Nike. Je veux apprendre comment devenir un businessman, j’ai commencé à planifier mon futur lorsque j’avais 27 ou 28 ans. J’ai une très bonne équipe, avec beaucoup de personnes qui travaillent pour la compagnie et m’aident à créer des projets intéressants », poursuit Ronaldo.