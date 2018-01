Dans une position encore plus indélicate suite à l’élimination du Real Madrid en quart de finale de Coupe du Roi face à Leganes, Zinedine Zidane peut compter sur un soutien de poids. Capitaine du club Merengue, Sergio Ramos est apparu déçu à l’issue de la rencontre comme le rapporte Marca : « Je ne parle pas de honte parce que ce serait un manque de respect pour Leganés, mais c’est un véritable échec. »

Le défenseur a ensuite appelé les Madrilènes à l’union sacré : « C’est un jour terrible pour tout le monde ! Non seulement pour Zidane, que pour nous et les fans. Je peux comprendre que les fans sont déçus par l’équipe et les joueurs. Nous avons vécu de merveilleux moments avec Zidane et maintenant nous devons être avec lui ... dans les mauvais moments. »