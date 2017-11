Cet hiver ou l’été prochain, le Paris Saint-Germain aimerait renforcer son entrejeu. Et si les noms de Wendel (Fluminense), Julian Weigl (Borussia Dortmund) ont été évoqués, celui du Basque Asier Illarramendi (Real Sociedad) ferait également partie de la liste dressée par les recruteurs franciliens. Un intérêt face auquel l’ancien pensionnaire du Real Madrid a réagi.

« Nous sommes des joueurs et il y a toujours des rumeurs sur moi et d’autres coéquipiers. Certaines sont bonnes, mais d’autres ne le sont pas. A ce stade de la saison, alors qu’elle vient de débuter, il reste beaucoup de temps et nous restons concentrés. Il faut faire de bons matches et tenter de nous améliorer », a-t-il déclaré dans des propos relayés par Noticias de Gipuzkoa.