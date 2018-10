Le début de saison du Real Madrid est décidément très compliqué. Hier, Julen Lopetegui a été remercié par Florentino Pérez, remplacé par Santiago Solari, à la suite de la défaite lors du Clasico contre le FC Barcelone (1-5). Des résultats sportifs loin des standards habituels qui pourraient être expliqués par le grand nombre de blessures subies par la Casa Blanca.

Le quotidien sportif Marca qu’après trois mois de compétition, pas moins de neuf joueurs ont été ou sont blessés, pour un total de 14 blessures : Vallejo, Odriozola, Carvajal, Isco, Marcelo, Benzema, Bale, Mariano et Varane. Si ce n’est pas l’unique raison de la méforme madrilène, ce ne serait pas juste de dire que cela n’a pas influé. Le Real est pourtant habitué : la saison dernière, les Merengues ont subi 37 blessures et ont tout de même remporté leur troisième Ligue des Champions consécutive. Mais ils pouvaient alors compter sur Zinedine Zidane sur le banc et Cristiano Ronaldo sur le terrain.