Blessé depuis le 26 septembre dernier, Gareth Bale n’est pas prêt encore de revoir les terrains. L’international gallois de 28 ans, touché d’abord au mollet d’abord, puis aux adducteurs, manquera le match du Real Madrid contre Malaga samedi (16h15). Sa date de retour n’a pas encore été révélée par le club, mais Zinedine Zidane persiste à le défendre.

« On sait ce que Gareth peut nous apporter. Il est très fort, très puissant et très bon techniquement. Il travaille très du et beaucoup de ses matches qu’il a joués avec le Real Madrid, il a été bon. On parle beaucoup de ses blessures, mais c’est un joueur très important pour nous. Il le sait, et je sais que tout le monde le sait. Je ne sais pas quand il rejouera. Nous verrons quand il retournera dans l"équipe », a lâché le coach français en conférence de presse ce vendredi.