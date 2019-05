Cette année, si le Paris Saint-Germain a vécu une saison compliquée sur le plan sportif (élimination en C1, Coupe de la Ligue et Coupe de France), le club francilien peut se targuer d’être toujours aussi attractif auprès du public. Le taux de remplissage de son stade est de 98% en Ligue 1, avec 46 911 spectateurs en moyenne, pour 47 929 places au total.

En tout, le PSG a vendu plus d’1 230 000 billets au cours de la saison. Le club a joué à guichets fermés au Parc des Princes pour la deuxième année consécutive, et n’a pas seulement attiré un public français, puisque plus de 20 % de ses spectateurs sont étrangers (166 nationalités différentes sont venues remplir les gradins de l’enceinte parisienne). « Ces nouveaux records d’affluence ont contribué à la croissance des revenus matchdaydu Club. Pour la saison 2018-2019, le Paris Saint-Germain a enregistré près de 115 M€ », précise le communiqué du club.