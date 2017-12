La fin de match dramatique entre Manchester City et Southampton (2-1, but de Sterling à la 96ème minute), mercredi en Premier League, avait été marqué notamment par la drôle de célébration de Pep Guardiola, qui avait crié sur Nathan Redmond, lui reprochant de jouer trop défensif. L’ailier droit des Saints a répondu à cette drôle de scène sur les réseaux sociaux, et a défendu l’entraîneur des Citizens.

« Oui, il était très passionné, très intense et agressif, mais il n’était au fond que très élogieux et positif envers moi. Il a commenté mes qualités en tant que jeune joueur anglais, et il voulait que j’attaque plus son équipe durant le match comme je l’avais fait la saison dernière. Je lui ai dit que je faisais ce que mon manager m’a demandé de faire pendant le match. Ni plus, ni moins. Rien de négatif ou d’offensif n’a été prononcé envers moi de la part de Pep, et c’est pourquoi il est l’un des meilleurs entraîneurs du football mondial ».