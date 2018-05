Pour les fans de sport et en particulier de football, ce final de Ligue 1 est sans doute l’un des plus disputés de ces dernières années. Paradoxalement et en dépit du titre déjà acquis du PSG, la lutte pour le podium de L1 et la course à la qualification pour la Ligue des Champions nous offre un final incroyable entre l’OM, Monaco et l’OL. Et il faudra attendre sans doute les ultimes minutes de la 38e journée de Ligue 1 pour connaitre le dénouement de cet incroyable feuilleton à rebondissement.

Et pour les fans de la Ligue 1 qui souhaitent ne rien rater de cette lutte finale, CANAL+ a décidé de frapper très fort en offrant pendant 1 mois l’accès aux chaînes CANAL+ et CANAL+ Décalé pour le plus grand plaisir des amateurs de sport ne bénéficiant pas d’un abonnement à l’univers CANAL. Ce qui veut dire que si vous vous abonnez maintenant, vous pourrez voir gratuitement les trois plus belles affiches du multifoot de la 37e journée de Ligue 1 avec PSG-Rennes, Monaco-Saint-Etienne et Strasbourg-OL. Mais ce n’est pas tout puisque vous aurez accès aux plus belles affiches du Top 14, à la Formule 1 à au box office Canal+. Si par la suite, vous souhaitez interrompre l’aventure CANAL au-delà de votre 1er mois offert, vous avez la possibilité de résilier immédiatement votre abonnement sans être débité.

