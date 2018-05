Samedi soir à 23h, la Ligue 1 version 2017-18 fermera ses portes. D’ici là et pendant 90 minutes, Monaco mais surtout l’OL et l’OM vont se livrer une lutte sans merci pour la quête de la 2e et 3e place qualificative pour la Ligue des Champions !

Et pour les fans de l’OM et de l’OL qui veulent vibrer jusqu’à la dernière seconde derrière leur club fétiche CANAL+ a décidé de frapper très fort en offrant pendant 1 mois l’accès aux chaînes CANAL+ et CANAL+ Décalé pour le plus grand plaisir des amateurs de sport ne bénéficiant pas d’un abonnement à l’univers CANAL. Ce qui veut dire que si vous vous abonnez maintenant, vous pourrez voir gratuitement l’OM face à Amiens et aussi OL-Nice avec notamment le dernier match de Mario Balotelli avec Nice. Mais ce n’est pas tout puisque vous aurez accès à Rennes-Montpellier ainsi qu’aux phases finales du Top 14 en Rugby et également à la Formule 1. Si par la suite, vous souhaitez interrompre l’aventure CANAL au-delà de votre 1er mois offert, vous avez la possibilité de résilier immédiatement votre abonnement sans être débité.

