Pour tout fan du PSG et de la Ligue 1 en général, regarder un match du PSG est l’assurance de voir beaucoup de buts et du spectacle. D’autant que la formation coachée par Thomas Tuchel, va retrouver Neymar et un Edinson Cavani en pleine confiance. Et les affiches à venir ne devraient pas décevoir les fans de foot et en particulier ceux du PSG qui va disputer 6 matches de L1 dans les 30 jours qui viennent. Entre le LOSC au Parc des Princes ce soir puis un déplacement à Monaco la semaine suivante, les matches du PSG s’annoncent passionnants, d’autant que généralement Paris ne fait pas de détails face aux gros de L1 (victoire 4-0 face à l’OM et 1-4 à Nice).

Ensuite, c’est Nantes qui débarque au Parc pour un classique de la L1 le 4 décembre. Le déplacement à Montpellier trois jours plus tard, où il est toujours difficile de s’imposer promet un affrontement féroce de même qu’un déplacement toujours périlleux à Geoffroy Guichard face à l’ASSE le 15 décembre. Ce mois de décembre s’achèvera en Ligue 1 par la réception d’Amiens le 21 décembre pour une rencontre qui a tout du match piège. Et si vous êtes supporters du PSG et que vous ne voulez pas rater ça, c’est le moment de profiter d’un très bon plan pour suivre ces six rencontres du PSG en Ligue 1. Grâce à la nouvelle offre proposée par CANAL, vous pouvez tout simplement regarder PSG-LOSC ce vendredi, Monaco-PSG le dimanche 1er décembre et les quatre autres matches mentionnés plus haut GRATUITEMENT ET SANS ENGAGEMENT !

En effet, pour les lecteurs de Foot Mercato CANAL met en place une offre absolument exceptionnelle : pour seulement 19,90€ par mois et sans engagement, vous profitez de tout CANAL+ et CANAL+ Décalé. Vous avez ainsi accès chaque semaine aux deux plus belles affiches de la Ligue 1, avec en exclusivité le match du samedi à 17h et celui du dimanche à 21h. Et cerise sur le gâteau, Foot.fr vous offre un bon d’achat de 20 €* sur toute la boutique sans minimum d’achat.

Le premier mois étant offert sans engagement, en vous abonnant vous profiterez donc gratuitement de tout CANAL+ et CANAL+ Décalé pendant un mois. Et à l’issue de ce mois d’essai gratuit, vous êtes libres d’arrêter votre abonnement sans aucun frais.

* Le bon d’achat Foot.fr est envoyé automatiquement par email chaque lundi suivant la souscription à l’offre CANAL.