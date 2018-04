Pour les fans de sport et en particulier de football, le sprint final est définitivement lancé pour cette fin de saison. Si le PSG a d’ores et déjà été sacré Champion de France de L1 après son carton face à Monaco (7-1), la course à la seconde place de Ligue 1 est totalement relancée à 5 journées de la fin. Monaco, l’OM et l’OL se tiennent en quatre points et bien malin qui pourra dire qui finira à la deuxième marche du classement en fin de saison.

Et pour les fans de l’OM, CANAL+ a décidé de frapper très fort en offrant pendant 1 mois l’accès aux chaines CANAL+ et CANAL+ Décalé pour le plus grand plaisir des amateurs de sport ne bénéficiant pas d’un abonnement à l’univers CANAL. Ce qui veut dire que si vous vous abonnez maintenant, vous pourrez voir gratuitement la bande à Florian Thauvin et Dimitri Payet contre le LOSC samedi 21 avril à 17h pour un match au couperet et décisif pour l’OM. Les fans de l’OL ne seront pas en reste puisqu’ils pourront également profiter de cette offre exceptionnelle le samedi 28 avril pour un match là aussi décisif pour la course à la deuxième place entre l’OL et Nantes au Groupama stadium. Mais ce n’est pas tout puisque vous aurez accès aux matches du PSG, à la Ligue des Champions, aux deux plus belles affiches du Top 14 et également à la Formule 1 et tout cela sans débourser le moindre euro durant un mois. Si par la suite, vous souhaitez interrompre l’aventure CANAL au-delà de votre 1er mois offert, vous avez la possibilité de résilier immédiatement votre abonnement sans être débité.Alors pour regarder OM -LOSC et OL - NANTES gratuitement, rendez-vous ici !