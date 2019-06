La récente arrivée du portier Predrag Rajkovic (Maccabi Tel-Aviv) au Stade de Reims pousse un peu plus vers la sortie Édouard Mendy, le gardien numéro un du club qui a joué absolument toutes les minutes de jeu de l’équipe champenoise la saison passée (41 matches). Et ce dernier est un homme courtisé, avec notamment plusieurs rumeurs qui l’ont envoyé à l’OM.

Mais comme l’indique L’Équipe, les Marseillais ont de la concurrence, car deux autres écuries de Ligue 1 se sont insérées dans ce dossier, avec Rennes (qui pourrait voir partir Koubek) et Montpellier (départ probable de Lecomte). Et le portier sénégalais pourrait même traverser la Manche, puisque deux clubs promus en Premier League, Aston Villa et Norwich, se sont rapprochés de Mendy.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10