Dans le viseur du Stade de Reims et tout proche de rejoindre le club champenois, Kevin Monnet-Paquet (29 ans) aurait finalement changé d’avis. Le joueur qui arrive en fin de contrat aurait des touches à l’étranger selon RMC Sport et les contacts auraient été rompus.

Le natif de Bourgoin-Jallieu avait bien visité les installations du Stade de Reims et rencontré les dirigeants du double finaliste de la Ligue des Champions (1956 et 1959). Finalement hésitant, il s’orienterait vers un nouveau championnat. La Grèce et la Turquie sont de possibles points de chute pour l’ancien Lensois.