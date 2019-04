Cet après-midi, le LOSC et le Stade de Reims se sont quittés dos à dos (1-1). Si les Dogues avaient ouvert le score grâce à José Fonte, Rémi Oudin égalisait après intervention de l’assistance vidéo. Et si les Lillois se voyaient refuser un penalty pour une action litigieuse du même Oudin, la fin de match a été marquée par une main de Soumaoro non sanctionnée par l’arbitre dans le temps additionnel. Fou de rage, le président du Stade de Reims, Jean-Pierre Caillot, a crié au scandale après la rencontre au micro de beIN Sports.

« Je pense que je vais être obligé de dire qu’il y a deux sortes d’arbitrage en France. A l’aller, toute la France a vu Lille égaliser sur un penalty imaginaire. Ce soir, tout le monde reverra les images. On nous a demandé beaucoup d’argent pour le VAR et c’est inadmissible qu’on ne siffle pas penalty là-dessus. Je considère que le Stade de Reims dérange à la place où il est. On perd 4 points contre Lille. Les petits clubs comme nous, on n’a rien à faire dans le football ? », a ainsi déclaré le président rémois, visiblement excédé par la décision de l’arbitre.