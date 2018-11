En déplacement à Reims, une équipe qui revient d’un succès à Rennes la semaine dernière, Monaco n’aura pas la tâche facile ce soir lors de cette 12e journée de Ligue 1. Pourtant l’ASM doit engranger des points, elle qui pointe avant le coup d’envoi à la 19e place du classement.

Encore privé de pas mal de cadres, Thierry Henry aligne une équipe toujours en rodage. A nouveau blessé, Sidibé n’est pas là et laisse sa place à Touré. Au milieu, c’est plutôt du classique avec Tielemans et Aït-Bennaser dans l’entrejeu alors que les très jeunes Diop et Sylla s’occuperont de l’attaque. Falcao est lui de retour mais démarre sur le banc.

Les compositions :

Reims : Mendy - Foket, Engels, Abdelhamid, Konan - Romao, Chavalerin - Oudin, Martin, Cafaro - Chavarria.

Monaco : Benaglio - Touré, Glik, Jemerson, Henrichs - Golovin, Aït-Bennasser, Tielemans, Chadli - Diop, Sylla.