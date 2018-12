International U20, le gardien français Yehvann Diouf (19 ans) est considéré comme l’un des joueurs les plus prometteurs à son poste. Très bon lors de l’Euro U19 cet été où il a atteint la demi-finale de la compétition avec les Bleuets, il espérait enchaîner avec Troyes. Néanmoins, Mamadou Samassa et Alexandre Letellier le devancent dans la hiérarchie et il doit pour l’instant ronger son frein.

En fin de contrat à l’issue de la saison, il est actuellement courtisé par le Stade de Reims comme le rapporte RMC Sport. Le club champenois dispose actuellement d’un titulaire en pleine confiance avec Edouard Mendy mais le Sénégalais pourrait quitter le club cet été fort de ses belles performances. Le promu pourrait alors passer à l’attaque dès le mercato hivernal pour prendre les devants. Positionné sur le dossier, l’Olympique de Marseille semble avoir un train de retard désormais.