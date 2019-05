Auteur de sa « meilleure saison » selon ses propres mots, Rémi Oudin, sous contrat jusqu’en 2021, ne laisse pas insensibles plusieurs clubs, français comme étrangers. Mais s’il ne manque pas de propositions, le joueur de 22 ans hésite. Interrogé sur son avenir par Le Parisien, le meilleur buteur du Stade de Reims cette saison (10 réalisations) s’est montré particulièrement évasif : « Je ne sais pas. Pour l’instant, je suis bien dans mon club formateur. Dans le foot, tout peut aller vite. Mon but est de franchir un palier, ici ou ailleurs. Les rumeurs, au début cela fait plaisir, mais j’essaie de ne pas y prêter d’attention. On le gère pour moi. Je n’ai pas de plan de carrière. Plus tard, ce sera un objectif d’aller à l’étranger pour découvrir une autre culture et un autre football. »

Une hésitation confirmée par l’Union, qui évoque aujourd’hui une offre de 8 millions d’euros venue d’Angleterre pour le natif de Châlons-en-Champagne. Son transfert, s’il venait à se confirmer, devrait toutefois tourner autour d’un montant bien supérieur.