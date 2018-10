Promu cette saison en Ligue 1, le Stade de Reims célèbre le 60ème anniversaire de sa deuxième finale de C1. Alors appelée Coupe des clubs champions européens, la coupe aux grandes oreilles avait, cette année-là encore, été soulevée par le Real Madrid, vainqueurs des cinq premières éditions.

L’actuel 13e de Ligue 1 vient de sortir un maillot « third », hommage à « son meilleur adversaire et éternel ami », le Real Madrid. Echo au maillot qu’arborait la Casa Blanca d’Alfredo Di Stefano lors de la finale de Stuttgart, le 3 juin 1959, il sera étrenné dimanche face à Rennes.

Stuttgart, un certain 3 juin 1959… En cette saison qui marque le 60ème anniversaire de la deuxième finale de @ChampionsLeague du #SDR, le club dédie son maillot "third" à son meilleur adversaire et éternel ami, le @realmadrid. Il sera étrenné à Rennes pour #SRFCSDR. #HalaMadrid pic.twitter.com/4UTR3Gyo4u

