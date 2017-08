L’avenir de Blaise Matuidi est toujours incertain au PSG. Remplaçant lors des deux premiers matches de championnats, le joueur est entré en cours de rencontre, mais on sent bien qu’il n’est plus une priorité pour Unai Emery. Son avenir pourrait se dessiner du coté de la Juventus d’autant qu’il n’a plus qu’une année de contrat.

L’information n’est pas nouvelle mais la Gazzetta dello Sport affirme ce soir que le représentant du Français, Mino Raiola, va rencontrer les dirigeants de la Juventus dans les prochains jours. Le club italien est à la recherche d’un milieu de terrain polyvalent et athlétique. Outre Matuidi, N’Zonzi et Can sont suivis avec intérêt.