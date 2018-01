Rennes a vécu quelques changements d’ampleur à la fin de l’année 2017. René Ruello a cédé sa place de président à Olivier Létang et Sabri Lamouchi a remplacé Christian Gourcuff sur le banc de touche. Mais à en croire France Football, l’ancien milieu de terrain n’était pas le premier choix de la nouvelle direction.

Les profils de Patrick Vieira et de Remi Garde étaient privilégiés. L’ancien international français, aujourd’hui âgé de 41 ans, a décliné la proposition, préférant rester aux États-Unis avec la franchise de New York City. A l’avenir, il souhaiterait tenter sa chance en Europe par le biais de la Premier League. Le second a lui privilégié l’Impact de Montréal.