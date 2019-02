Opposé au Betis ce jeudi soir pour son seizième de finale retour de Ligue Europa, le Stade Rennais s’est imposé 3-1 (3-3 à l’aller) et a décroché son billet pour le prochain tour. Et alors que le tirage au sort des huitièmes de finale aura lieu ce vendredi à partir de 13h, Adrien Hunou a été interrogé sur sa préférence concernant le prochain adversaire. Et le buteur du soir aimerait bien affronter les Blues de Chelsea.

« Une préférence ? Ecoutez, pour le moment, je ne sais pas. Après, on aimerait bien tirer un gros. Quand on est jeune footballeur comme ça, on aspire à jouer des matches comme ceux-là. Lequel ? Chelsea, pourquoi pas. On verra de toute façon, mais quoi qu’il arrive, c’est une bonne chose et on espère s’y installer », a expliqué le joueur de 25 ans au micro de RMC Sport. Réponse donc dans quelques heures...