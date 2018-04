Malgré un début de saison poussif, le Stade Rennais s’apprête à vivre un finish passionnant en Ligue 1. Actuellement cinquième du championnat français, le club breton lutte pour une place européenne à la fin de la saison. Si tout semble rose pour le moment, ce n’était pas le cas au début de la saison, avec notamment le limogeage de Christian Gourcuff et l’arrivée de Sabri Lamouchi.

Dans des propos relayés par L’Equipe, le milieu Benjamin André est revenu sur cette période compliquée. « Chaque équipe a connu une phase compliquée. Nous, c’était au début. Après, on a été plutôt réguliers, ce qui n’était pas le cas les autres années. On a bossé pour arriver à cette cinquième place, on a envie d’y rester. On travaillait très bien avec le coach Gourcuff. Mais il faut des résultats tout de suite. Le coach Lamouchi est arrivé avec une certaine dynamique, mais il est conscient que si demain ça ne va pas bien, ce sera le même résultat pour tout le monde. »