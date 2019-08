Le Stade Rennais a connu un été mouvementé, notamment dans le sens des départs avec la perte de joueurs comme Ismaïla Sarr (21 ans, Watford), Ramy Bensebaini (24 ans, Borussia Mönchengladbach), Tomáš Koubek (26 ans, FC Augsburg), Hatem Ben Arfa (32 ans, libre) ou encore son capitaine Benjamin André (28 ans, LOSC Lille). Néanmoins, Clément Grenier (28 ans) fait partie des joueurs rescapés malgré les sollicitations, comme il l’a confié dans une interview parue dans l’Equipe.

« Oui, des discussions (qui) ont été concrètes de mon côté, d’autres moins. Maintenant, je suis là à 100 %. On ne sait pas ce qui peut se passer tant que le mercato n’est pas fermé, mais je suis revenu pour être le plus performant possible dans un club qui a confiance en moi », a affirmé le milieu de terrain, sous contrat avec le club breton jusqu’en juin 2021.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10