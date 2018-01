Le marché des transferts a tendance à réserver son lot de surprise, c’est ce qui fait son charme. Hier, le quotidien L’Équipe a dévoilé une information pour le moins surprenante. En effet, selon le quotidien français, l’attaquant de l’Atlético Madrid, Fernando Torres aurait été proposé au Stade Rennais.

À 33 ans et à six mois de la fin de son contrat, le buteur madrilène n’est pas contre une nouvelle aventure. Mais cette information était à prendre avec des pincettes, face aux émoluments élevés de l’Espagnol. Sur son compte Twitter, le Stade Rennais a démenti cette rumeur... avec un joli GIF ! Mieux, quelques instants plus tard, les Rouge-et-Noir ont envoyé un nouveau tweet à l’attention du journal sportif après un article qu’ils ont visiblement peu apprécié. Ambiance...

Fernando Torres proposé au #StadeRennais !

Pourquoi pas Iniesta, Benzema et Ronaldo ? #MercafauxSRFC pic.twitter.com/9fER485N8B — Stade Rennais F.C. (@staderennais) 30 janvier 2018