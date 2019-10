Battu par la Lazio Rome (2-1) jeudi en Ligue Europa, le Stade Rennais devra composer sans son gardien Edouard Mendy (27 ans). Ce dernier qui avait pris un coup au genou au Stadio Olimpico, ne jouera pas dimanche en Ligue 1 face au Stade de Reims. Présent en conférence de presse, l’entraîneur rennais Julien Stéphan ne s’est pas montré très rassurant sur l’état de santé de son gardien.

« Il est out, oui. C’est acté. Il souffre du genou. On a tous eu peur sur l’action en fin de match contre la Lazio, on a tous eu peur que ce soit très grave. Le problème est ligamentaire, plutôt une entorse. Ce handicap va durer un petit moment. Il ne jouera pas contre Reims, ensuite il y a la trêve. Il est possible que ce soit encore trop juste après cette période, » a ainsi reconnu le technicien breton.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10